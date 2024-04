"Unsere Nation steckt in ernsthaften Schwierigkeiten", ist auf der Seite zu lesen. Als Indizien dafür werden vage angeführt: "Terroranschläge, Korruption in der Regierung, Kriminalität, Wirtschaftskatastrophen, Krankheiten, Kriegsgerüchte und Kinderopfer". Sonnenfinsternisse seien als Wunder, die schon in der Bibel als "Dunkle Sonnen" beschrieben würden, eine Art "PR von Gott", um auf die prekäre Lage der "Gottesnation" hinzuweisen.

Trump-Pastor beschwört das Ende der Welt

Der Trump-Pastor kündigt für diesen Montag deshalb in seiner Sheridan-Kirche in Tulsa, im Bundesstaat Oklahoma, eine Predigt zu den "Zeichen der Zeit" an, die er auch auf seinem Youtube-Kanal übertragen will. In seiner Kirche hetzt Lahmeyer regelmäßig gegen Homosexuelle und Transsexuelle. Einen Gastauftritt in seinem Gottesdienst hatte zuletzt Donald Trumps Schwiegertochter Lara Trump, die kürzlich zur Co-Parteivorsitzenden der Republikaner gewählt wurde. Von Trump selbst bekam Lahmeyer für sein Engagement bei "Pastors4Trump" im Jahr 2022 ein Dankesschreiben, das er stolz auf seiner Webseite präsentiert.