Umfrage: Fast die Hälfte der Amerikaner will Haftstrafe für Trump

Die ersten Umfrageergebnisse nach der Verurteilung Donald Trumps zeigen, dass sich diese negativ auf seine Chance auf Wiederwahl auswirken könnte. Besonders bei der wichtigen Gruppe der "unabhängigen Wähler" verliert Trump an Rückhalt. Das berichtet die "Bild" unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts "Morning Consult".

15 Prozent der Republikaner gegen Trump Kandidatur

Anders zieht es bei den Anhängern der Republikanischen Partei aus. Zwar finden immer noch 15 Prozent der Republikaner, dass Trump nach seiner Verurteilung auf eine Kandidatur verzichten sollte, doch für einen Großteil ändert der Schuldspruch nichts an ihrer Wahlentscheidung.

Insgesamt bleibt das Rennen zwischen dem amtierenden Präsidenten Joe Biden und Trump aber weiter eng. In der Umfrage von "Morning Consult" liegt Biden mit 45 Prozent hauchdünn vor Trump mit 44 Prozent. Die Website "fivethirtyeight", die aus einer Vielzahl von Umfragen den Durchschnitt errechnet, hat Trump mit 41 Prozent immer noch leicht vor Biden mit 39,8 Prozent.

Neben Trump gibt es in den Umfragen aber noch einen weiteren Verlierer – nämlich das Rechtssystem der USA. Dreiviertel aller Republikaner geben an, dass das Urteil ihr Vertrauen in das System verringert habe. Darüber hinaus hält eine deutliche Mehrheit der republikanischen Wähler das Urteil für politisch motiviert, einer Einschätzung, der sich auch 43 Prozent der unabhängigen Wähler anschließen.