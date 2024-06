Trump will Ukraine-Hilfen schnellstmöglich kürzen

Bei einer erneuten Wahl zum US-Präsidenten will Donald Trump die Ukraine-Hilfen umgehend kürzen. Er will die Thematik sogar geklärt haben, bevor er ins Weiße Haus einziehe.

Donald Trump will die Ukraine-Hilfen schnellstmöglich einkürzen. Er wolle die Angelegenheit umgehend regeln, sollte er im November wiedergewählt werden, sagte er bei einem Wahlkampfauftritt in Detroit. "Ich werde das geklärt haben, bevor ich als gewählter Präsident das Weiße Haus beziehe", betonte Trump.

USA haben mehrere Ukraine-Hilfen auf den Weg gebracht

Darüber hinaus kündigte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Wochenende an, ein Hilfspaket in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar für die Ukraine auf den Weg zu bringen. Dies solle vor allem den Energiesektor und die humanitäre Hilfe unterstützen.