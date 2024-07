"Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?", fragten die Kriegsgegner bei ihren Protesten. Warum aber ruinierte Johnson mit dem immer stärkeren Einsatz der USA in Vietnam sein Ansehen und sein gesellschaftliches Projekt der "Great Society"? "Starres Freund-Feind-Denken" und die "Befürchtung", von "einer weltweiten kommunistischen Verschwörung" bedroht zu sein, nennt Marc Frey als Gründe.

Fehler reihte sich an Fehler, der in der Innenpolitik so versierte Johnson scheiterte außenpolitisch auf ganzer Linie. Immerhin erkannte Johnson das Desaster, das er zu verantworten hatte. Einst hatte er der Armut in Amerika den Krieg erklärt, dann zog er in den echten – und geldverschlingenden – Konflikt in Vietnam. Angesichts der dortigen Misserfolge und Niederlagen waren die USA von rechts bis links Johnsons 1968 überdrüssig. Johnson ein "großer" Präsident wie einst Franklin D. Roosevelt? Diese Frage verneinten die Amerikaner.

Die Zukunft ist offen

Selbst sein Vorhaben gesellschaftlicher Versöhnung erlitt schwerste Rückschläge: Als Johnson am 31. März 1968 öffentlich in einer Rede an die Nation von einer erneuten Kandidatur absah, herrschte neben Überraschung auch Erleichterung bei den Demokraten. Zumal bald mit Robert Kennedy, dem Bruder des ermordeten John F. Kennedy, ein Politstar seine Kandidatur erklärte.

In der Gegenwart werden sich Joe Biden, die Demokratische Partei und auch Donald Trump mit seinen Republikanern allerdings nicht nur an den respektablen Verzicht Johnsons 1968 erinnern. Sondern auch an die Folgen: Johnsons Vizepräsident Hubert H. Humphrey kam – nach der Ermordung Robert Kennedys im Juni 1968 durch einen Attentäter – als demokratischer Kandidat zum Zug, er scheiterte kläglich gegen Richard Nixon. Ob es bei den Demokraten nun gutgeht, werden die kommenden Monate zeigen.