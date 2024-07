Joe Biden steht im Auge eines politischen Hurrikans und noch ist unklar, ob er sich daraus noch einmal befreien kann. Diese Szenarien sind möglich.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Der heutige 4. Juli ist Independence Day in den USA. Am amerikanischen Nationalfeiertag wird normalerweise in jedem Jahr die Unabhängigkeit von der britischen Krone gefeiert. Auch dieses Mal scheint auf den ersten Blick alles wie immer zu sein, zumindest liest sich das Tagesprogramm des amtierenden US-Präsidenten Joe Biden so:

Am Nachmittag werden der Präsident und die First Lady ein Barbecue mit aktiven Militärangehörigen und ihren Familien ausrichten.

Am Abend werden beide eine Feier zum Unabhängigkeitstag für Angehörige von Soldaten und Veteranen, für Betreuer und Überlebende veranstalten und eine Ansprache halten.

Danach wird Biden mit seiner Frau vom Weißen Haus aus das Feuerwerk zum Unabhängigkeitstag über der National Mall betrachten.

Aber nichts ist normal an diesem 4. Juli 2024. Joe Biden befindet sich mitten im wohl schlimmsten politischen Hurrikan seines Lebens. Er droht, zunehmend die Kontrolle über die veröffentlichte und über die öffentliche Meinung zu verlieren. Die Medien berichten fast nur noch über Rücktrittsforderungen und seinen mutmaßlichen Gesundheitszustand. Dazu bricht er nicht nur gegenüber Donald Trump in zahlreichen Umfragen ein. Plötzlich scheint selbst seine Vizepräsidentin Kamala Harris nach Jahren des Schattendaseins doch viel beliebter als gedacht zu sein und zieht den Demoskopen zufolge an ihm vorbei.

Und auch innerhalb seiner Partei nimmt der Druck auf Biden immer weiter zu. Es gibt Demokraten, die nicht mehr nur seinen Rückzug von der Kandidatur, sondern sogar seinen sofortigen Rücktritt als Präsident fordern, getreu dem Motto: Wer nicht fit für eine Kandidatur ist, kann auch nicht fit für das wichtigste Amt des Landes sein. Im Kapitol zirkuliert ein Schreiben, das von möglichst vielen Abgeordneten unterzeichnet werden soll. Das Ziel: ein gemeinsamer Brief an den Präsidenten, sich zum Wohle der Nation zurückzuziehen.

Wie geht es jetzt weiter? Diese drei Szenarien sind denkbar:

1. Das Trotz-Szenario

Zumindest nach außen hin gibt sich Joe Biden kämpferisch. In einem Telefonat mit Mitarbeitern, das wohl ganz gezielt an die Presse gespielt wurde, sagte der Präsident offenbar Folgendes: "Lassen Sie es mich so klar und deutlich wie möglich sagen: Ich kandidiere.", "Niemand drängt mich raus.", "Ich gehe nicht. Ich bin bis zum Ende dabei und wir werden gewinnen."

Es scheint die Kommunikationslinie zu sein, auf die man sich im Weißen Haus und im Wahlkampfteam vorerst geeinigt hat. Presssprecherin Karine Jean-Pierre stellte vor Journalisten im Weißen Haus ebenfalls klar: "He’s running" ("Er tritt an"). Die Pressekonferenz brach sie kurzerhand ab, als eine Reporterin zum Schluss noch einmal die Frage stellte, ob der Präsident nach der versemmelten Debatte womöglich von einem Arzt untersucht worden sei oder sich einem neurologischen Scan unterzogen habe. Jean-Pierres Reaktion: "Das war’s. Wir sehen uns morgen." Der Berichterstattung und den Umfragen zum Trotz schickte Bidens Wahlkampfteam noch am selben Tag einen Spendenaufruf per E-Mail heraus. Die Betreffzeile lautete: "Ich trete an!"

Erfolgsaussichten: Mäßig. Um der aktuellen Dynamik zu entkommen, müsste Joe Biden jetzt nahezu ohne Patzer regelmäßig öffentlich auftreten. Am besten ohne Hilfen, wie etwa einem Teleprompter, von dem er ablesen kann. Er müsste sich den Fragen der Medien spontan und frei stellen und nicht nur in inszenierten Auftritten.