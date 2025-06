Union in "Trendbarometer" deutlich vor AfD – Linke verliert

Kanzler Friedrich Merz (CDU) beim G7-Gipfel in Kanada: Die Unionsparteien erreichen im "Trendbarometer" beinah wieder ihr Ergebnis bei der Bundestagswahl. (Quelle: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa/dpa-bilder)

Die Deutschen scheinen mit der Arbeit ihres neuen Kanzlers zufrieden zu sein. Nicht nur die Union legt in einer neuen Umfrage zu, sondern auch Friedrich Merz' persönlich.

CDU/CSU erreichen im aktuellen "Trendbarometer" von RTL und ntv 28 Prozent Zustimmung und liegen damit wieder deutlich vor der AfD . In der am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage verbessern sich die Unionsparteien um einen Prozentpunkt zur Vorwoche, während die AfD sich um einen Punkt auf 23 Prozent verschlechtert. Die Werte von CDU und CSU liegen damit wieder dicht bei ihrem Bundestagswahlergebnis vom 23. Februar (28,5 Prozent), die der AfD gut zwei Punkte darüber (20,8 Prozent).

Die SPD folgt in der Umfrage mit unverändert 14 Prozent auf dem dritten Platz. Für die Grünen werden weiterhin elf Prozent vorhergesagt. Die Linkspartei verschlechtert sich um einen Punkt auf zehn Prozent. Alle übrigen Parteien bleiben weiterhin unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde, darunter FDP und BSW mit jeweils vier Prozent.

Beliebtheit von Kanzler Friedrich Merz steigt

Skeptisch bleiben die Befragten mit Blick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung. 29 Prozent erwarten in den kommenden Jahren eine Verbesserung (plus eins), 47 Prozent hingegen eine Verschlechterung (minus eins). 23 Prozent erwarten keine Veränderung. Ansonsten dominieren in der Rangfolge wichtiger Themen vor allem die außenpolitischen Entwicklungen.