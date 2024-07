Er gilt als Königsmacher Biden-Vertrauter spricht über möglichen Rückzug Von t-online , lim 04.07.2024 - 09:44 Uhr Lesedauer: 3 Min. James Clyburn und Joe Biden (Archivbild): Einer von Bidens engsten Vertrauten äußerte sich jüngst kritisch. (Quelle: IMAGO/Jonathan Ernst - Pool via CNP/imago) Kopiert News folgen

Die Zweifel an Joe Biden werden im Kreise der Demokraten immer größer. Laut Medienberichten könnten nun 25 Politiker seinen Rückzug befürworten. Einer davon ist ein enger Vertrauter.

Der US-Präsident Joe Biden scheint in seiner eigenen Partei nach und nach den Rückhalt zu verlieren. Grund dafür ist die verpatzte TV-Debatte mit Konkurrent Donald Trump. Biden schien abwesend und konnte kaum auf Fragen antworten. Nun könnten 25 seiner Parteikollegen in einem Brief seinen Rücktritt als Präsidentschaftskandidat fordern. Einer von ihnen ist Jim Clyburn, sein enger Vertrauter.

Clyburn sagte CNN am Mittwoch, er würde im Falle eines Rücktritts Bidens eine "Mini-Vorwahl" vor dem Parteitag der Demokraten erwarten. Kamala Harris und demokratische Gouverneure sollten dabei um die ersten beiden Plätze auf dem Parteiticket konkurrieren.

Wenn Vizepräsidentin Harris als Kandidatin für die Präsidentschaftswahl antreten würde, bräuchte sie zudem selbst einen neuen Vize. "Und damit würde all das uns die Gelegenheit geben, nicht nur zu prüfen, wer an der Spitze der Liste stehen sollte, sondern auch, wer für den zweiten Platz am besten geeignet wäre."

Clyburn gilt als Königsmacher

Ein Sprecher Clyburns sagte "Politico" anschließend, es habe sich dabei um eine rein hypothetische Frage gehandelt. "Er rief nicht zu einer 'Mini-Vorwahl' auf. Stattdessen erläuterte er den bestehenden Prozess. Der Kongressabgeordnete unterstützt Präsident Biden als Spitzenkandidat voll und ganz, und es wäre unverantwortlich, etwas anderes zu behaupten", sagte der Sprecher weiter.

Kontrovers diskutiert werden seine Aussagen vor allem, weil er als engster Vertrauter Bidens gilt. Bei der vergangenen US-Wahl war Clyburns Wahlkampf für Biden ausschlaggebend. Er genießt unter den Demokraten den Ruf des Königsmachers.

Dem Sender MSNBC sagte er ebenfalls am Mittwoch, er würde Harris als Kandidatin unterstützen, sofern Biden als Kandidat zurücktritt. Aktuell solle das Rennen aber wie geplant weitergehen, mit Biden und Harris auf dem Parteiticket.

Grijalva: Demokraten sollten sich "woanders umsehen"

Das Nachrichtenportal "Newsweek" veröffentlichte nun eine Liste mit Namen, die sich für einen Rückzug Bidens ausgesprochen haben – wenn auch oftmals vorsichtig formuliert. Darunter ist allerdings nur ein weiterer aktiver Demokrat, der einen politischen Posten innehat. Der Kongressabgeordnete Raúl Grijalva aus Arizona sagte der "New York Times", Biden habe zwar seine Unterstützung, wenn er im November auf dem Wahlzettel stünde, er glaube aber, die Demokraten sollten sich "woanders umsehen".

"Was er tun muss, ist, die Verantwortung für den Erhalt dieses Sitzes zu übernehmen – und ein Teil dieser Verantwortung ist es, aus diesem Rennen auszusteigen", fügte hinzu.

"Darf uns nicht an Trump ausliefern"

Als erster Demokrat wandte sich der texanische Abgeordnete Lloyd Doggett gegen die Parteilinie und forderte Präsident Joe Biden auf, zurückzutreten und einer "neuen Generation von Führungspersönlichkeiten" Platz zu machen. "Präsident Biden hat unsere Demokratie gerettet, indem er uns 2020 von Trump befreit hat", teilte er am Dienstag in einer Erklärung mit. "Er darf uns 2024 nicht an Trump ausliefern."

Der frühere Kongressabgeordnete aus Ohio, Tim Ryan, forderte in einem Meinungsartikel für "Newsweek" ebenfalls Bidens Rücktritt: "Ich liebe Amerika. Ich liebe unsere Partei. Ich liebe Joe Biden", schrieb er. "Der Kandidat der Demokraten im Jahr 2024 sollte Kamala Harris sein." Biden halte er für einen "guten und ehrenhaften Mann", sein Auftritt in der Debatte sei jedoch "zutiefst beunruhigend" und "herzzerreißend" gewesen.