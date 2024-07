Beim Sender NBC News schildert ein Augenzeuge, wie der Mann neben ihm erschossen wurde. "Ich hörte mehrere Schüsse. Der Mann neben mir erlitt einen Schuss in den Kopf, er war sofort tot, fiel auf den Boden der Tribüne", sagte der Mann, dessen Name mit Joseph angegeben wird, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Eine andere Frau wurde demnach anscheinend am Unterarm oder an der Hand getroffen. Der Zeuge sagt, es sehe so aus, als sei das Todesopfer in der Schussbahn zwischen dem Schützen und Trump gewesen. Die Schüsse seien "sehr laut" und "sehr nah" gewesen, so der Augenzeuge Joseph.