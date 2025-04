Donald Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett kann die Unruhe nicht verstehen. "Ich habe gestern Abend einen Bericht des US-Handelsbeauftragten erhalten, wonach sich mehr als 50 Länder an den Präsidenten gewandt haben, um Verhandlungen aufzunehmen", sagte Hassett dem US-Sender ABC. Für die Trump-Administration zeigen die verhängten Zölle also erste Wirkung. "Tatsache ist, dass die Länder wütend sind, Vergeltung üben und sich an den Verhandlungstisch setzen."

Trump: "Manchmal muss man Medizin verabreichen"

Trump hatte in der vergangenen Woche Zölle auf Warenimporte in die USA angekündigt und die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Doch zeigt sich der US-Präsident verhandlungsbereit und will nach eigenen Angaben einen Handelskrieg abwenden. "Ich will nicht, dass irgendetwas untergeht. Aber manchmal muss man Medizin verabreichen, um etwas zu heilen", sagte er vor seinem Rückflug von Florida nach Washington.