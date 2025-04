Ivan Kolpakov, geboren 1983 in Perm in Russland, ist ein russischer Journalist und Schriftsteller. Kolpakov arbeitet als Chefredakteur des kremlkritischen Nachrichtenportals "Meduza", das seit 2014 aus dem Exil in Riga, Lettland, operiert.

Unsere Inhalte drehen sich vor allem um das Geschehen in Russland, wir haben eine tiefe emotionale Verbindung mit den Menschen, dort ist auch unsere Zielgruppe. Die Menschen in Russland sind für uns aber kaum mehr erreichbar. Von dort kann man uns auch nicht unterstützen, weil das illegal und damit gefährlich wäre. Infolge des Budgetlochs mussten wir einige Mitarbeiter entlassen, dazu haben wir Gehälter gekürzt. Andere Mitarbeiter mussten zudem befristete Verträge annehmen. Wir versuchen, an allen Ecken und Enden zu sparen.

Es ist nicht abzusehen, dass Putin den Krieg in naher Zukunft stoppen wird. Er versucht, die Annäherung an Trump und die USA dafür zu nutzen, in die für ihn bestmögliche Position zu kommen. Putin will mehr als das, was er bisher in der Ukraine erreicht hat – und er hat Möglichkeiten dazu. Ich denke nicht, dass er ein anderes Land in Europa direkt angreifen wird. Aber Putin kann provozieren, er kann bedrohen und er kann die Situation an den Grenzen zur EU destabilisieren. Besonders in Lettland, wo wir arbeiten, sind die Menschen deshalb zu Recht besorgt.