"Es ist Zeit für Biden, den Staffelstab weiterzureichen und sein Andenken als Führungspersönlichkeit zu schützen." Mit diesem oder anderen Hinweisen hatten viele demokratische Parteifreunde US-Präsident Joe Biden in den vergangenen Wochen sanft bis unsanft dazu gedrängt, seine Kandidatur für vier weitere Jahre im Weißen Haus zurückzuziehen. Das hat er am Sonntag getan – zähneknirschend, wie man hört – und sich für seine Vizepräsidentin Kamala Harris als Nachfolgerin starkgemacht. Sie soll schaffen, was bislang nur Joe Biden gelungen ist: Donald Trump in einer Wahl zu besiegen.