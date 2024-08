Die Demokraten hatten ihre Kandidatenkür wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in bestimmten Bundesstaaten vorgezogen und vor den Beginn eines großen Parteitages Mitte August in Chicago gelegt.

Harris: "Ich weiß, dass wir diesem Kampf gewachsen sind"

Die 59-Jährige erklärte, sie fühle sich geehrt. "Es wird nicht einfach sein, aber wir werden es schaffen", betonte sie mit Blick auf den weiteren Wahlkampf und die eigentliche Wahl am 5. November. "Ich weiß, dass wir diesem Kampf gewachsen sind." Auf X schrieb sie, dass es um die Zukunft des Landes gehe. "In diesem Moment stehen wir vor der Wahl zwischen zwei Visionen für unser Land: die eine ist auf die Zukunft ausgerichtet, die andere auf die Vergangenheit. Mit Ihrer Unterstützung kämpfe ich für die Zukunft unseres Landes."

Die Parteispitze appellierte an alle Delegierten, die noch nicht abgestimmt hätten, dies in den kommenden Tagen zu tun. Das genaue Ergebnis werde nach dem offiziellen Ende der Abstimmung verkündet.

Der Parteitag der Demokraten in Chicago steht vom 19. bis 22. August an. Die Kandidatenkür für die Präsidentschaftswahl hätte eigentlich dort stattgefunden – so wie auch die Republikaner Trump bei einem Parteitag im Juli in Milwaukee offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert hatten.