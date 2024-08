Weil er nicht im Irak war JD Vance wirft Tim Walz Feigheit vor Von t-online , jcz 08.08.2024 - 14:45 Uhr Lesedauer: 2 Min. JD Vance während der Republikanischen Convention (Archivbild): Vance war sechs Monate im Irak. (Quelle: IMAGO/Megan Smith/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

JD Vance wirft Tim Walz vor, als Soldat nie an der Front gekämpft zu haben. Doch auch seine Zeit beim Militär war aus seiner Sicht nicht so heldenhaft, wie er gerne tut.

JD Vance greift den Vizepräsidentschaftskandidaten von Kamala Harris, Tim Walz, wegen seiner Zeit bei Militär an. "Als Tim Walz von seinem Land gebeten wurde, in den Irak zu gehen, wisst ihr, was er getan hat? Er schied aus der Armee aus und ließ seine Einheit, ohne ihn ziehen", so Vance bei einer Wahlkampfveranstaltung in Michigan.

Anlass für die Attacke ist eine Aussage Walz in einem Wahlwerbespot von Kamala Harris. In diesem sagt Walz: "Wir können dafür sorgen, dass die Kriegswaffen, die ich im Krieg getragen habe, der einzige Ort sind, an dem sich diese Waffen befinden".

Walz war 24 Jahre in der Nationalgarde

Vance wirft Walz jetzt vor, dass er sich mit Lorbeeren schmücken würden, die ihm nicht gebühren. Tatsächlich schied Walz nach 24 Jahren bei der Nationalgarde, kurz bevor seine Einheit in den Irak versetzt wurde, aus dem aktiven Dienst aus, da er sich voll auf seinen Wahlkampf zum Kongressabgeordneten konzentrieren wollte. Das wird ihm jetzt von Vance als Feigheit vor dem Feind ausgelegt.

"Nun, ich frage mich, Tim Walz, wann waren Sie jemals im Krieg? Was war das für eine Waffe, die Sie in den Krieg getragen haben, wenn man bedenkt, dass Sie Ihre Einheit verlassen haben, kurz bevor sie in den Irak zogen? Er hat nicht einen Tag in einem Kampfgebiet verbracht", so Vance.

Walz dankt Vance für seinen Einsatz

Vance hingegen gibt sich als ehrenhafter Kriegsheld. "Als das United States Marine Corps (...) mich bat, in den Irak zu gehen, um meinem Land zu dienen, habe ich es getan. Ich habe getan, worum sie mich gebeten haben, und ich habe es ehrenhaft getan, und ich bin sehr stolz auf diesen Dienst", erklärt Vance seinen Anhängern. Doch zur Wahrheit gehört auch, dass Vance zwar tatsächlich während seiner Zeit bei den US Marines für sechs Monate im Irak stationiert war, dort aber in der PR-Abteilung tätig war und auch keinen aktiven Dienst an der Front verrichtet hat.