Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA tobt: Donald Trump hat sich für seine Unterstützer etwas Besonderes überlegt. Er will ihnen "ein Stück amerikanischer Geschichte" verkaufen.

In einem Werbevideo für die Aktion, das am Dienstagmorgen nach amerikanischer Zeit auf seiner Plattform Truth Social veröffentlicht wurde, richtet sich Trump an seine Unterstützer. "Auf vielfachen Wunsch" bringe er seine digitalen Sammelkarten zurück. Diese können Trump-Fans ab sofort in einem Onlineshop für 99 US-Dollar plus Steuern (88,70 Euro) pro Stück erwerben.