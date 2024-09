Hundert Republikaner, zumeist ehemalige Regierungsbeamte aus den Bereichen nationale Sicherheit und Außenpolitik, wenden sich in einem offenen Brief von dem Kandidaten der republikanischen Partei für das Präsidentenamt ab. Ihrer Meinung nach sei Donald Trump charakterlich nicht geeignet, die Geschäfte im Weißen Haus zu führen. "Wir glauben, dass der Präsident der Vereinigten Staaten ein seriöser, zuverlässiger Führer mit starken Prinzipien sein muss." Und das sei bei Trump eindeutig nicht gegeben.

Daher sprachen sich die republikanischen Parteimitglieder für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris aus, auch wenn sie mit deren Politik in vielen Punkten nicht übereinstimmten, wie es in dem Brief hieß, der mehreren US-Medien vorliegt. "Wir sind überzeugt, dass sie über die notwendigen Qualitäten verfügt, die es braucht. Und Donald Trump tut das nicht."