Indien im Konflikt mit Pakistan: Modi und Minister sagen ab

Den Anfang machte Indiens Premierminister Narendra Modi bereits am vergangenen Mittwoch. Wegen wachsender Spannungen mit dem Nachbarn Pakistan , nach einer tödlichen Attacke auf Touristen in der Konfliktregion Kaschmir, könne Modi nicht teilnehmen, hieß es aus Regierungskreisen. Stattdessen wies der indische Premier seinen Verteidigungsminister Rajnath Singh an, am 9. Mai nach Moskau zu reisen.

Serbien und Slowakei nicht dabei? Vučić und Fico haben wohl gesundheitliche Probleme

In der Hauptstadt Belgrad kam Vučić dann kurzzeitig in ein Militärkrankenhaus. Der Kardiologe Dragan Dinčić erklärte daraufhin, dass der Präsident in "stabilem" Zustand sei. In den USA habe er über "heftige Schmerzen in der Brust" geklagt, Ärzte hätten einen hohen Blutdruck festgestellt. Laut Dinčić sei es unwahrscheinlich, dass der serbische Präsident in den kommenden Tagen seine normalen Tätigkeiten wiederaufnehmen könne. Auch eine Reise nach Moskau am 9. Mai scheint also unwahrscheinlich zu sein. Vučić habe in den vergangenen zehn Jahren mindestens dreimal "ähnliche Probleme" gehabt, so der Kardiologe.