Bischöfe fordern: "Machen Sie sich nicht über uns lustig"

Auch die New York State Catholic Conference, in der Bischöfe des Bundesstaates zusammengeschlossen sind, äußerte sich empört. In einer Stellungnahme auf X hieß es: "An diesem Bild ist nichts Kluges oder Lustiges, Herr Präsident." Man nehme Anstoß daran, dass Trump sich in einem für Katholiken sensiblen Moment inszeniere, in dem die Kirche ihren verstorbenen Papst verabschiede und sich auf das Konklave vorbereite. "Machen Sie sich nicht über uns lustig", forderten die Bischöfe.