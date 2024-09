Supermodel stolpert in DHL-Kleid

Im US-Wahlkampf geht es nicht nur um Inhalte, sondern auch ums Image. Um das aufzupolieren, greift ein Kandidat zu ungewöhnlichen Mitteln.

Im November wählen die Einwohner der USA nicht nur einen neuen Präsidenten oder erstmals eine Präsidentin, sondern auch neue Kongressabgeordnete. Und nicht nur der Wahlkampf zwischen Donald Trump und Kamala Harris ist in der heißen Phase angekommen, auch die weniger bekannten Lokalpolitiker kämpfen um die Gunst der Wähler.

So auch im siebten Distrikts des Bundesstaats Virginia. Hier möchte Derrick Anderson für die Republikaner in den Kongress einziehen. Sein Image als Familienmensch scheint ihm dabei besonders wichtig zu sein: In Videos auf seinem Youtubekanal und auf Bildern auf der Website des Nationalen Wahlkampfkomitees der Republikaner (NRCC) posiert Anderson, ein ehemaliger Soldat, mit einer Frau und drei Mädchen. Wer die Fotos sieht, könnte meinen, es handele sich um Andersons Familie.

Anderson lieh sich eine Familie

Doch das stimmt nicht, wie die "New York Times" berichtet. Dem Bericht zufolge habe sich Anderson die Familie bei einem langjährigen Freund "ausgeliehen", um sich im Wahlkampf als Familienmensch darzustellen.

Ein Sprecher des Politikers kritisierte die Entscheidung der "New York Times", sich auf diese spezifischen Aufnahmen zu konzentrieren. Er erklärte: "Derricks Gegner und jeder andere Kandidat in Amerika sind ebenfalls in Bildern und Videos mit Unterstützern aller Art zu sehen." Der Sprecher betonte auch, dass das Video lediglich Anderson mit weiblichen Unterstützern und deren Kindern zeige.