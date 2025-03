"Wir werden ihnen so viel Schmerz zufügen, wie möglich"

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney bezeichnet die von US-Präsident Donald Trump angekündigten neuen Autozölle als direkten Angriff auf die kanadischen Arbeitnehmer. Vor Reportern in Kitchener, Ontario, sagte Carney, er werde am Donnerstag ein hochrangiges Treffen der Kabinettsminister einberufen, um Handelsoptionen zu diskutieren.

"Wir werden unsere Arbeiter verteidigen, wir werden unsere Unternehmen verteidigen, wir werden unser Land verteidigen, und wir werden es gemeinsam verteidigen", sagte er. Kanada erwäge durchaus Vergeltungsmaßnahmen gegen die Vereinigten Staaten, so Carney weiter.

Noch drastischer drückte es Doug Ford, Premierminister der kanadischen Provinz Ontario, aus: "Eines kann ich ihnen versichern, wir werden den Bürgern der USA so viel Schmerz wie möglich zufügen". Er habe den kanadischen Premier daher umgehend gebeten, ein Ministertreffen einzuberufen, um die notwendigen Vergeltungsmaßnahmen abzustimmen.

Trump droht auch mit Strafzöllen auf Pharmaerzeugnisse

Trump hatte erst vor wenigen Tagen angekündigt, dass der 2. April der Tag sein könnte, an dem die US-Regierung "Strafzölle" einführen werde. Er hatte bei einem Kabinettstreffen am Montag auch in Aussicht gestellt, Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben zu wollen.