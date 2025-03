Aktualisiert am 27.03.2025 - 11:06 Uhr

Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, CDU und CSU stehen am Anfang, doch schon stiftet ein heikler Unionsvorschlag Unruhe. Der Vorschlag zur Abschaffung des Informationsfreiheitsgesetzes wirft Fragen auf.

Seit Beginn der Woche hat sich der neue Bundestag konstituiert. Nun liegt es an der SPD und den Unionsparteien von CDU und CSU, in Koalitionsverhandlungen eine neue Regierung zu bilden. Doch noch bevor konkrete Ergebnisse sichtbar sind, mehren sich Zweifel an der Integrität und den Beweggründen einer möglichen schwarz-roten Koalition – ausgelöst durch erste Forderungen aus den Reihen der Union.