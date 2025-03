Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In Paris trifft sich die "Koalition der Willigen": Es geht um Hilfen für die Ukraine. Die Unterstützer wollen mehrere Optionen diskutieren, auch die Entsendung von Bodentruppen.

Ende Februar 2024 hallte ein Paukenschlag durch Europa. Der französische Präsident Emmanuel Macron verkündete nach einem Treffen mit Staats- und Regierungschefs in Paris, dass die Unterstützer der Ukraine eine Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließen sollten. Mehr als ein Jahr ist seitdem vergangen – und Macrons Paukenschlag scheint weitgehend verhallt zu sein.

Am Donnerstag treffen sich nun erneut Spitzenvertreter aus 31 Ländern in Paris: die "Koalition der Willigen". Wieder geht es um die Unterstützung der Ukraine, und wieder soll die Entsendung europäischer Bodentruppen auf der Tagesordnung stehen – doch auf eine gänzlich andere Art und Weise, als es Macron im Februar 2024 vorsah. "In erster Linie" gehe es in Paris um "die unmittelbare Unterstützung für die Ukraine", sagte Macron am Mittwochabend bei einer Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj.

Dabei scheint nun selbst die vielfach diskutierte Idee europäischer Friedenstruppen zur Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine etwas in den Hintergrund zu rücken. "Das Ziel ist es, der Ukraine zu ermöglichen, die Situation vor Ort zu halten und der russischen Aggression zu widerstehen, während gleichzeitig die glaubwürdigen Elemente für einen dauerhaften Frieden geschaffen werden", sagte Macron. Selenskyj erklärte: "Wir erwarten einige neue und wichtige Entscheidungen." Doch welche Optionen hat Europa überhaupt, um der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben?

Selenskyj kritisiert die USA

Seit Macrons Vorstoß im Februar 2024 hat sich die Situation im Krieg in der Ukraine entscheidend verändert. Grund dafür ist vor allem die neue US-Regierung unter Donald Trump, der seit Januar wieder im Weißen Haus sitzt. Die USA, einst wichtigster Unterstützer Kiews, sind für die Ukraine zu einem Unsicherheitsfaktor geworden. Trump will auf Biegen und Brechen einen Frieden schaffen, und das – so scheint es – um jeden Preis. Zuletzt hatte es nach Gesprächen russischer und US-Delegationen eine sichtbare Annäherung zwischen Moskau und Washington gegeben.

Besonders Trumps Sondergesandter Steve Witkoff fiel dabei auf. Dieser hatte sich nach einem Besuch in Moskau auffallend oft positiv über Kremlchef Wladimir Putin geäußert und russische Darstellungen wiederholt. Selenskyj kennzeichnete die Äußerungen als störend und hinderlich. Die Ukraine verteidige sich gegen ein 40-mal größeres Land und hoffe daher natürlich auf Hilfe gerade aus den USA. "Selbst wenn Amerika heute die Taktik gewählt hat, in der Mitte zu sein, dann ist die Mitte in der Mitte und nicht näher am Kreml", sagte Selenskyj.

Umso mehr hofft die Ukraine daher auf Europa. Das Treffen in Paris am Donnerstag soll wichtige Weichen stellen. Zu den 31 Teilnehmern zählen Nato-Staaten und EU-Mitglieder: neben Gastgeber Macron und Nato-Generalsekretär Mark Rutte etwa Großbritannien, Kanada, Norwegen und die Türkei sowie für die EU der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz, Polens Premier Donald Tusk und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Es ist das dritte Treffen der "Koalition der Willigen".

Die Idee von Friedenstruppen scheint vom Tisch zu sein