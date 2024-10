Am Mittwochmorgen werden sich die beiden Kandidaten um das Amt des US-Vizepräsidenten in einer Debatte gegenüberstehen. Die wichtigsten Regeln im Überblick.

Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen am frühen Mittwochmorgen (03.00 Uhr deutsche Zeit) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander. Das bietet beiden eine wichtige Gelegenheit, die Wählerinnen und Wähler – insbesondere in den umkämpften sogenannten Swing States – von sich und den Präsidentschaftskandidaten zu überzeugen.

Wann und wo wird das Duell übertragen?

Die Debatte wird in New York im US-Sender CBS News zu sehen sein. Deutsche Zuschauer können das Duell sowohl über den Livestream des Senders als auch über dessen Youtubekanal verfolgen. Alternativ überträgt auch die ARD das Duell ab 2:40 Uhr im Fernsehen und per Stream in der Mediathek.