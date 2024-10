Aktualisiert am 04.10.2024 - 07:44 Uhr

Rückschlag für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris : Die International Association of Fire Fighters (IAFF) hat eine unerwartete Entscheidung getroffen. Die größte Feuerwehrgewerkschaft der USA , die mehr als 300.000 Feuerwehrleute und Ersthelfer vertritt, wird im Präsidentschaftswahlkampf 2024 weder Harris noch den republikanischen Kandidaten Donald Trump unterstützen.

Obwohl Kamala Harris in Umfragen oft besser abschneidet als Präsident Biden, sorgen sich viele Demokraten um ihre Beliebtheit bei überwiegend weißen Arbeitergewerkschaften. Trump hingegen hat seit seiner ersten Kandidatur 2016 seine Unterstützung bei diesen Gruppen kontinuierlich ausgebaut.

Harris' Kampagne setzt darauf, dass die Gewerkschaften ihre Kampagne um Wähler aus der Arbeiterklasse bereichern – vorwiegend in wichtigen Swing States wie Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Die Demokratin konnte zwar bislang die Unterstützung einer überwältigenden Zahl von Gewerkschaften gewinnen. Doch dies ist bereits die zweite große Gewerkschaft in den USA, die sich in den vergangenen Wochen gegen eine Wahlempfehlung entschieden hat.