Nach Harris-Interview bei CBS Trump: TV-Sendern sollten Lizenzen entzogen werden Von t-online , wan Aktualisiert am 11.10.2024 - 02:30 Uhr Donald Trump bei einer Wahlveranstaltung (Archivbild): Er will TV-Sendern die Lizenz entziehen.

Donald Trump regt sich über ein CBS-Interview mit Kamala Harris auf – und will gleich den Sender vom Betrieb nehmen. Das steckt dahinter.

Donald Trump würde gerne allen US-Fernsehsendern die Lizenzen entziehen. Seine Forderung kommt nach einem Interview, das der TV-Sender CBS in seinem Format "60 Minutes" mit Kamala Harris geführt hatte. Trump hatte einer Debatte bei CBS zunächst zugesagt, diese Zusage aber später zurückgezogen.

CBS habe in dem Interview "den größten Betrug der Fernsehgeschichte begangen", schreibt Trump wahrheitswidrig bei "Truth Social" – weil das Harris-Interview, wie viele andere "60 Minutes"-Beiträge auch, an einigen Stellen geschnitten wurde.

Trump spricht von Betrug

"CBS sollte seine Lizenz verlieren und an den Meistbietenden verkauft werden", so Trump. "Dasselbe gilt für alle anderen Fernsehsender, denn sie sind genauso korrupt – oder vielleicht sogar NOCH SCHLIMMER! (sic!)"

Trump wetterte auf der Plattform X, dass Harris eine "dumme Antwort" gegeben habe, "also haben sie tatsächlich eine andere Antwort eingefügt, um sie zu retten oder zumindest besser dastehen zu lassen. Ein Fake-News-Betrug, der völlig illegal ist". Auch hier forderte er einen Lizenzentzug, allerdings nur für CBS.

In den USA gibt es Lizenzen für TV- und Radiosender, die technischen Voraussetzungen erfüllen müssen, um Signale auszustrahlen. Die Behörde FCC ist dabei für die Vergabe von Frequenzen zuständig.

Sender schnitt Interview in zwei Teile

Der Hintergrund der Trump-Vorwürfe sind zwei Versionen von Antworten der Vizepräsidentin. Eine stammt aus dem Original-Interview bei "60 Minutes", eine aus der CBS-Sendung "Face The Nation". CBS hatte den Kollegen Ausschnitte zur Verfügung gestellt. Im Interview fragte Bill Whitaker Harris nach möglichen Verstimmungen zwischen Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Harris sagte: "Wir werden nicht aufhören, das zu verfolgen, was für die Vereinigten Staaten notwendig ist, um deutlich zu machen, wo wir stehen, dass dieser Krieg beendet werden muss."

Auf die gleiche Frage sagte Harris im "Face The Nation"-Beitrag: "Nun, Bill, die Arbeit, die wir geleistet haben, hat zu einer Reihe von Bewegungen in dieser Region durch Israel geführt, die durch viele Dinge veranlasst wurden oder ein Ergebnis von vielen Dingen waren, einschließlich unseres Eintretens für das, was in der Region geschehen muss".

Harris gab eine Antwort, aber in zwei Sätzen

Was hat Harris also tatsächlich zu Whitaker gesagt? Beides, so CBS. Ihre vollständige Antwort auf die Frage bestand aus zwei Sätzen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Dem ersten Satz, der in "Face the Nation" verwendet wurde, und dem zweiten Satz in "60 Minutes".