Ex-General warnt vor Trump: "Niemand war je so gefährlich"

Der frühere Generalstabschef Mark Milley warnt vor einer zweiten Amtszeit Donald Trumps. Mehrere Medien berichten vorab aus einem Buch des Journalisten Bob Woodward, in dem sich Milley besorgt über Trump äußert. Demnach sagte Milley, der republikanische Präsidentschaftskandidat sei ein "Faschist durch und durch".

Milley über Trump: "Totaler Faschist"

Woodward zitiert laut Berichten den mittlerweile pensionierten General, der ihm über Trump sagte: "Niemand war je so gefährlich für dieses Land." Milley, der bereits in der Vergangenheit Trump öffentlich kritisierte, habe seit seiner Pensionierung im vergangenen Jahr "eine ununterbrochene Flut von Todesdrohungen" erhalten, heißt es in dem Buch weiter.