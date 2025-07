Wagenknecht wollte mit "Rechtsradikalen" nichts zu tun haben

Zunächst mag eine Annäherung zwischen AfD und BSW verwundern, handelt es sich doch um Parteien, die jeweils außen in ihrem jeweiligen Spektrum zu finden sind. So wird die AfD vom Verfassungsschutz als in Teilen rechtsextrem eingestuft, während das BSW dezidiert linke Positionen vertritt. Politikwissenschaftler sprechen in diesem Fall von der Hufeisentheorie: Demnach haben Parteien an den Rändern des politischen Spektrums häufig mehr Gemeinsamkeiten als jene in der Mitte. Der Grund liegt offenbar in der höheren Bereitschaft dieser Parteien, auch radikale Positionen zu vertreten.