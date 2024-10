Das Team von Donald Trump soll mit dem Besitzer der Plattform X, Elon Musk , die Verbreitung eines kritischen Berichts über J.D. Vance verhindert haben. In dem Dossier des Journalisten Ken Klippenstein ging es um interne Dokumente über J.D. Vance, der bei einem Wahlsieg von Donald Trump Vizepräsident werden soll. Es soll von iranischen Hackern gestohlen und dann in Umlauf gebracht worden sein.

Wie unter anderem CNN und der britische "Guardian" berichten, sollen entsprechende Beiträge von Klippenstein von der Plattform X gesperrt worden sein. Als Grund sei angegeben worden, dass sich in den dort verlinkten Informationen sensible Daten des Vizepräsidentschafts-Kandidaten J.D. Vance befänden. Andere Medien hatten ebenfalls Zugang zu den Unterlagen, veröffentlichten sie aber nicht. Klippenstein hingegen schrieb auf der Plattform Substack darüber und verlinkte dies bei X.

Klippensteins Beiträge wurden auf X gesperrt und schließlich wurde er auch nach eigenen Angaben von der Plattform gesperrt. Eine Person, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte CNN am Freitag, dass die Trump-Kampagne zuvor ein Gespräch mit X-Mitarbeitern über die gehackten Materialien gehabt hatte. Das berichtet auch die "New York Times". Die Trump-Kampagne habe sich mit X in Verbindung gesetzt, um die Verbreitung von Links zu diesem Material auf der Plattform zu verhindern, so zwei Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind. Laut CNN habe es aber keine ausdrückliche Forderung gegeben.

Ein Sprecher von X reagierte nicht auf eine CNN-Anfrage.