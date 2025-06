Nun wird es am Montag in London weitere Zollverhandlungen mit Peking geben. Für Peking wird unter anderem Vize-Ministerpräsident He Lifeng teilnehmen. Die USA schicken Finanzminister Scott Bessent, Handelsminister Howard Lutnick und den Handelsbeauftragten Jamieson Greer. Er werde bald zudem mit seiner Frau Melania nach China reisen, Xi Jinping werde mit seiner "First Lady" in die Vereinigten Staaten kommen, erklärte Trump.