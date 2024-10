Hat die Polizei in Kalifornien ein weiteres Attentat auf Donald Trump verhindert? Der angebliche Angreifer weist alle Vorwürfe von sich.

Laut Angaben des Sheriffs Chad Bianco habe der Mann namens Vem Miller nicht registrierte Waffen und Munition sowie verschiedene Pässe und Führerscheine mit sich geführt. Zudem sei das Auto nicht zugelassen und das Nummernschild "selbstgemacht" gewesen. Ferner soll der Mann Polizisten einen gefälschten VIP-Ausweis für die Trump-Veranstaltung präsentiert haben. "Wir haben womöglich ein weiteres Attentat verhindert", so Bianco.

In Interviews mit US-Medien stellt der Verdächtige, der nach Zahlung einer Kaution von 5.000 US-Dollar wieder freigelassen wurde, den Sachverhalt jedoch anders dar. "Die Vorwürfe sind kompletter Blödsinn", sagte der 49-Jährige den Zeitungen der Southern California News Group. Er bezeichnete sich selbst als Künstler und "die letzte Person, die irgendjemandem irgendeine Art von Gewalt oder Schaden zufügen würde".

"Ich weiß gar nichts über Waffen"

Weiterhin erklärte der Verdächtige, er habe wegen seiner Mitarbeit bei den Vorwahlen der Republikaner eine Einladung des Vorsitzenden der republikanischen Partei in Clark County (US-Bundesstaat Nevada) zu Trumps Wahlkampfveranstaltung in Coachella bekommen. Bevor er den Parkplatz der Veranstaltung erreichte, sei er rund 800 Meter vor dem Veranstaltungsort in eine Polizeikontrolle gekommen. Dabei habe er den Beamten mitgeteilt, dass er Feuerwaffen im Kofferraum mit sich führe, die er legal besitze.