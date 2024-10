Ermittler haben möglicherweise ein drittes Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vereitelt. Das berichten mehrere US-Medien. Demnach hat die örtliche Polizei vor Trumps Wahlkampfauftritt in der kalifornischen Stadt Coachella am Samstag einen bewaffneten Mann festgenommen.

"Wir haben wahrscheinlich einen weiteren Mordanschlag verhindert", zitiert die lokale Zeitung "The Press Enterprise" Chad Bianco, den Sheriff des Riverside County, am Sonntag. Der Verdächtige wurde den Berichten zufolge nach Angaben der örtlichen Polizei etwa eine halbe Meile (ca. 800 Meter) vom Veranstaltungsort entfernt verhaftet. Er war demnach in einem schwarzen Geländewagen an einem Kontrollpunkt gestoppt worden. Hier legte er mehrere gefälschte VIP- und Presseausweise vor.