Das menschliche Gehirn ist, was große Zahlen angeht, einigermaßen eingeschränkt: So sehr wir Millionen, Milliarden und Trilliarden in der Theorie miteinander verrechnen können, so sehr scheitert unser Verstand daran, sich unter diesen Riesenzahlen etwas Konkretes vorzustellen. Die folgende Zahl will also erst einmal verarbeitet werden: 1.997.558.934 Dollar.