In vielen US-weiten Umfragen liegt Donald Trump mit Kamala Harris gleichauf, in einigen Bundesstaaten liegt er jedoch vorne. Geht es nach einer Plattform für Online-Wetten, dürfte Trump die Präsidentschaftswahlen gewinnen. Bei Polymarket, unterstützt unter anderem vom einflussreichen Silicon-Valley-Finanzier Peter Thiel, hat Trump eine Chance von 60 Prozent, die Wahl zu gewinnen, während Kamala Harris bei 40 Prozent liegt. Zum Vergleich: Die jüngste Umfrage von Reuters sieht einen 45- zu 42-Prozent-Unterschied zwischen Harris und Trump.

Markt in Richtung Trump verschoben

Fraglich ist nun, ob mit den massiven Wetten bewusst die Chancen in Richtung Trump-Sieg gesteuert werden. "Die großen Wetten des Händlers haben den Markt in Richtung Trump verschoben", schrieb Rajiv Sethi, ein Professor für Wirtschaftswissenschaften, in einem kürzlich erschienenen Substack-Beitrag. Als Grund für seine Vermutung gibt er an: "Am 7. Oktober verursachte das Volumen der auf Polymarket gehandelten Kontrakte einen Anstieg von Trumps Gewinnchancen, ohne dass ein offensichtliches Nachrichtenereignis vorlag."