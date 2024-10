Dabei zeigte sich, dass die Wahlhelfer von Donald Trump besonders oft Speisen von McDonald's kredenzt werden – meistens Big Macs oder Egg McMuffins. Etwa 31.000 US-Dollar hat die Trump-Kampagne seit Januar bei der Goldenen Möwe ausgegeben. Zum Vergleich: An den Demokraten hat die Fast-Food-Kette im selben Zeitraum nur knapp 5.000 Dollar verdient. Noch deutlich wird der Kontrast bei den Ausgaben beider Lager in den umstrittenen Lokalen der Kette Chick-fil-A.

Hier essen Demokraten und Republikaner gern

Die Familie hinter Chick-fil-A hat sich in der Vergangenheit gegen die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen und Geld an erzkonservative evangelikale Organisationen gespendet. Unter linksgerichteten Amerikanern ist Chick-fil-A daher verpönt. Solche Berührungsängste sind den Trump-Anhängern dagegen fremd: Sie haben seit Januar laut "Washington Post" etwa 200.000 Dollar für Hühnchen-Sandwiches und Wraps von Chick-fil-A ausgegeben – und damit 20 Mal so viel wie die demokratischen Wahlkampfhelfer von Kamala Harris.