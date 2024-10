200 Fachleute Offener Brief: Unter dieser Störung leidet Trump Von t-online , cc Aktualisiert am 25.10.2024 - 03:06 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania (Archivbild). (Quelle: Tierney L. Cross/Getty) Kopiert News folgen

Ein offener Brief wirft ein schütteres Licht auf den Geisteszustand des Präsidenten. Demnach steht es nicht gut um ihn. Allerdings brechen die Autoren ein ehernes Gesetz.

Mit Ferndiagnosen ist das so eine Sache. Fragt man Ärzte, raten sie dringend davon ab. Gleichwohl haben nun 200 Psychologen in den USA eine großformatige Anzeige in der "New York Times" geschaltet, in der sie eindringlich vor Donald Trump warnen. Der Grund: der 78-jährige Präsidentschaftskandidat sei gefährlich und eine "Gefahr für die Demokratie".

Die Gesundheitsexperten wollen bei Trump eine psychische Störung festgestellt haben. So zeige der Ex-Präsident "Symptome einer schwerwiegenden und nicht therapierbaren Persönlichkeitsstörung". Bei der Störung handele es sich um das Krankheitsbild des "bösartigen Narzissmus". Dieses mache ihn "in jeder Weise ungeeignet für eine erneute Präsidentschaft".

Bezahlt wurde die Anzeige vom "Anti-Psychopathen-Pac", einer Institution, die sich im Wahlkampf gegen Trump engagiert und dafür Geld sammelt. Die Psychologen und Therapeuten stützen sich in ihrer Beurteilung auf den "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", ein auch international anerkanntes Klassifikationssystem der Psychiatrie. In einem offenen Brief kommen sie zu dem Schluss: "Es ist offensichtlich, dass Trump die Kriterien für eine antisoziale Persönlichkeitsstörung erfüllt."

Abtrünniger Republikaner: Conway kämpft gegen Trump

Und weiter heißt es: "Selbst ein Nicht-Mediziner erkennt bei Trump die lebenslang eingeschliffenen Muster der Unfähigkeit, sich sozialen Normen und Gesetzen zu unterwerfen". Als typische und offensichtliche Symptome für Trumps krankhaften Narzissmus nennen die Autoren "zwanghaftes Lügen, rücksichtsloses Verhalten anderen gegenüber, hohe Reizbarkeit, Impulsivität und Verantwortungslosigkeit und ein fundamentaler Mangel an Reue".

Der offene Brief ist initiiert worden von George Conway, einem ehemaligen Republikaner und Ex-Ehemann von Trumps früherer Pressesprecherin Kellyanne Conway. George Conway gilt als abtrünniger Republikaner, der sich mit der autoritären Ausrichtung der Partei unter Trump seit Langem nicht mehr identifizieren kann und deshalb zu einem der schärfsten Kritiker des Ex-Präsidenten wurde.

Mit der Anzeige in der "New York Times" und dem darin abgebildeten offenen Brief zu Trumps vermeintlichen Gesundheitszustand verstoßen Conway und seine Mitstreiter gegen ein ungeschriebenes Gesetz unter Psychologen: die Goldwater-Regel. Diese besagt, dass medizinische Ferndiagnosen keinen Platz in der Öffentlichkeit finden sollten.

Neigt Trump zum Ultranationalismus? "Auf jeden Fall"

Eine Recherche des "The Atlantic" hatte am Mittwoch für Aufsehen gesorgt, in der frühere Trump-Vertraute dem Ex-Präsidenten faschistische Tendenzen bescheinigten. Laut seines ehemaligen Stabschefs im Weißen Haus, Marinegeneral John F. Kelly, sei Trump die "gefährlichste Person", die dieses Land je erlebt habe.

Eine weitere Mitarbeiterin der Trump-Administration (2016-2020) bestätigte Kellys Einschätzung nun. Demnach sagte die stellvertretende Stabschefin des Heimatschutzministeriums unter Trump, Elizabeth Neumann, dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber "definitiv autoritäre Tendenzen" zeige. Er halte sich in keiner Weise an das Gesetz, so Neumann in einem Interview mit "Politico".