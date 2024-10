Deutschland droht im Falle einer zweiten Amtszeit von Donald Trump ein Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Trump hatte bereits in der Vergangenheit angedroht, Zölle auf US-Importe auf zehn oder sogar 20 Prozent anzuheben. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft könnten die daraus resultierenden Verluste für Deutschland binnen vier Jahren bis zu 180 Milliarden Euro betragen.

"Deutschland anfälliger für globale Handelskonflikte"

Als Reaktion auf Trumps Zollandrohungen entwickelte die EU im Sommer eine Gegenstrategie: Erhöht Trump die Importzölle auf zehn Prozent, will die EU mit gleichen Zollerhöhungen antworten. Dem Institut der deutschen Wirtschaft zufolge müsste Deutschland über vier Jahre mit einem Verlust von mehr als 127 Milliarden Euro rechnen. Bei Zollerhöhungen auf 20 Prozent drohen der deutschen Wirtschaft sogar Verluste von 180 Milliarden Euro, was das BIP am Ende einer möglichen Trump-Regierung um 1,5 Prozent verringern würde.