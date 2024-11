Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Trumps Rückendeckung scheint er dabei zu haben – eventuell auch bei weiteren angedeuteten Einschränkungen der Lebensmittelindustrie. Denn der sagte, er wolle Kennedy "sich beim Essen austoben" lassen. Das ist insofern besonders interessant, da Kennedy Fast Food gerne als "Gift" bezeichnet, während Trump als ausgemachter McDonalds-Fan gilt, der Veranstaltungen im Weißen Haus mit Essen der Kette ausstatten lässt. "Das Zeug, das er isst, ist wirklich schlecht", sagte Kennedy erst kürzlich über Trump.

Offen ist bislang hingegen, wie Kennedy mit Programmen zur Gesundheitsversorgung wie Medicare und Medicaid umgehen will. In den USA gibt es keine Krankenversicherungspflicht. Versuche, sich dem anzunähern, waren in der Vergangenheit umstritten.

Verschwörungstheorien, ein toter Bär und ein Gehirnwurm

Über seine Gesundheitspositionen hinaus ist Kennedy stark umstritten. Mehrfach wurde ihm in der Vergangenheit vorgeworfen, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Hinzu kommen nachweisbar falsche Aussagen. So behauptete er 2016 etwa, dass ärmere Bevölkerungsschichten überproportional an Umweltverschmutzung schuld seien.

Anfang August irritierte er zudem mit der Geschichte, er habe vor zehn Jahren einen toten Schwarzbären von der Straße aufgesammelt und dann im Central Park in New York abgelegt. Der "New Yorker" habe ihn wegen der Geschichte angerufen, weshalb er damit nach eigenen Angaben an die Öffentlichkeit ging. Mehr über die bizarre Geschichte lesen Sie hier.