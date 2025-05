Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Friedrich Merzmacht eine Ankündigung zu deutschen Waffen in der Ukraine. Der Kreml kontert umgehend. Und zeigt dabei sein Arsenal psychologischer Kriegsführung.

Putin droht dem Westen. So beginnen unzählige Meldungen der vergangenen drei Jahre im Kontext des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine. Dieser brutale Angriffskrieg, den Diktator Wladimir Putin ausdrücklich als Vernichtungsfeldzug des Nachbarlandes, seiner Sprache und Kultur versteht, wird vom Kreml stetig flankiert von dem Versuch psychologischer Manipulation.

Am Montag war das erneut zu beobachten. Da hatte Bundeskanzler Friedrich Merz beinahe im Vorbeigehen einen fundamentalen Kurswechsel in der deutschen Ukrainepolitik angekündigt. Er sprach davon, die Reichweitenbeschränkungen für deutsche und westliche Waffen, die bereits an die Ukraine geliefert worden sind, aufzuheben. Sollte das wirklich so kommen, wäre es ein Paradigmenwechsel und ein Bruch mit der Politik seines Vorgängers Olaf Scholz.

Putin reagierte umgehend. Er drohte am Montag den in Russland verbliebenen, westlichen Firmen, die angeblich Moskaus Interessen schadeten. "Wir müssen sie erdrosseln", sagte der Machthaber bei einem Treffen mit Unternehmern. Das würde zunächst weniger europäische als US-amerikanische Firmen treffen, etwa US-Technologiefirmen wie Zoom und Microsoft, die derzeit nur begrenzte Dienste in Russland anbieten. "Wir haben niemanden ausgewiesen (...), wir haben die günstigsten Bedingungen geschaffen, damit sie auf unserem Markt arbeiten können, und sie versuchen, uns zu erdrosseln", sagte Putin. "Wir müssen in gleicher Weise reagieren, ihre Handlungen spiegeln."

Der martialische Tonfall, den Putin wählt, kommt nicht von ungefähr. Kaum etwas scheut US-Präsident Donald Trump so sehr wie wirtschaftlichen Druck und geschäftliche Nachteile für US-Firmen. Die Drohung des Kremls galt also vornehmlich den USA. Putin weiß: Ohne Trumps Unterstützung sind die Europäer im Ukrainekonflikt erheblich eingeschränkt in ihren Möglichkeiten.

Auch auf die Merz-Äußerung reagierte der Kreml. Dies seien "ziemlich gefährliche Entscheidungen, wenn es sie gegeben hat", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf die mögliche Aufhebung der Reichweitenbeschränkung für westliche Waffen in der Ukraine. In der Rhetorik des russischen Regimes ist somit Merz derjenige, der eskaliert.

Eine große Gefahr für das westliche Bündnis

Psychologen beschreiben diese Art der Opfer-Täter-Umkehr als Darvo-Methode. Die Abkürzung steht für Denial (Leugnen), Attack (Gegen-Angriff) Reverse Victim and Offender (Opfer-Täter-Umkehr). Sie gilt als beliebte Methode im Repertoire von Menschen mit ausgeprägt narzisstischen Zügen. Die Taktik wird von fast allen autoritären Organisationen angewandt, von der palästinensischen Terrororganisation Hamas bis zu den weißen Suprematisten der Maga-Bewegung. Und nicht zuletzt vom amtierenden US-Präsidenten selbst.

Doch kaum jemand beherrscht die Technik so gut wie die Propagandisten des Kreml. Eine Studie der Nato kam schon 2016 zu dem Schluss, dass Russlands Versuche, die Öffentlichkeit im Westen systematisch zu manipulieren, eine große Gefahr für das Bündnis darstellen.

"Russland ist gut gerüstet mit Wissen über verschiedene Zielgruppen im In- und Ausland", heißt es in einem Bericht. So streue der Kreml gezielt konstruierte Narrative, "um die Qualität der Medien, die Objektivität der präsentierten Nachrichten und die Glaubwürdigkeit der westlichen Politiker und internationalen Organisationen zu untergraben." So sollten westliche Gesellschaften gespalten und das Vertrauen in westliche Politiker und demokratische Institutionen untergraben werden, "während in Russland die staatliche Kontrolle über die Medien es ermöglicht, kohärente und klare Botschaften zu präsentieren, die die Position der politischen Elite und W. Putins unterstützen und festigen, dessen Politik auf der internationalen Bühne von den Bürgern nicht infrage gestellt wird."

Kreml: Den Westen mit Worten gefügig machen