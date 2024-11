Aktualisiert am 17.11.2024 - 12:09 Uhr

Aktualisiert am 17.11.2024 - 12:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In seiner ersten Amtszeit verschliss Donald Trump vier Sprecher. Bei der Besetzung des Postens für die zweite Runde handelt es sich um eine rekordverdächtige Personalie.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine 27 Jahre alte Mitarbeiterin als seine künftige Sprecherin im Weißen Haus auserkoren. Trump teilte in einer schriftlichen Stellungnahme mit, Karoline Leavitt, die bisher eine Sprecherin seiner Wahlkampagne war, werde die Rolle übernehmen. Sie sei "klug", "tough" und habe sich als extrem effektive Kommunikatorin erwiesen, erklärte der 78-Jährige.

Schon während Trumps erster Amtszeit hatte Leavitt als stellvertretende Pressesprecherin gearbeitet. Nun kehrt sie ins Weiße Haus zurück – als bislang jüngste Frau in dem hochrangigen Job. Auf dem Posten wird sie unter enormem Druck von Trump stehen, der dafür bekannt ist, vor allem die Berichterstattung des Kabelfernsehens genau zu verfolgen.

Leavitt hatte erfolglos für Repräsentantenhaus kandidiert

Die 27-Jährige aus dem Bundesstaat New Hampshire war in diesem Jahr regelmäßig an Trumps Seite zu sehen – zum einen als Wahlkampfsprecherin bei den Kundgebungen des Republikaners, zum anderen bei den regelmäßigen Gerichtsterminen Trumps. Im Juli nahm Leavitt während des Wahlkampfs für die Geburt ihres ersten Kindes neun Tage frei.