Aktualisiert am 26.11.2024 - 03:24 Uhr

Aktualisiert am 26.11.2024 - 03:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Angela Merkel hat Kritik an Elon Musks neu gewonnenen Einfluss geübt. Der Techunternehmer reagiert mit einem vulgären Kommentar.

Ein Interview von Altkanzlerin Angela Merkel über Elon Musks Einfluss hat eine kontroverse Reaktion des Tech-Milliardärs ausgelöst. Mit einem vulgären Wortspiel sorgte Musk für Aufsehen. Auch in Großbritannien gibt es Diskussionen über seine jüngsten Äußerungen.

Angela Merkel äußerte sich im Nachrichtenmagazin "Spiegel" besorgt über Musks Firmenimperium und seinen künftigen Einfluss in der US-Regierung von Donald Trump . Sie betonte: "Wenn ein Mensch wie er Eigentümer von 60 Prozent aller Satelliten ist, die im Weltraum kreisen, dann muss uns das zusätzlich zu den politischen Fragen enorm beschäftigen." Musk betreibt über SpaceX das Satellitennetzwerk Starlink, das unter anderem in der Ukraine zur Abwehr russischer Angriffe genutzt wird.

Musk kommentiert auf X

Auf der Plattform X reagierte Elon Musk auf Merkels Aussage mit einem provokanten Kommentar: "Who is this Angela Merkin person?" ("Wer ist diese Angela Merkin Person?") Der Schreibfehler "Merkin" statt Merkel ist absichtlich gewählt – das Wort bezeichnet im Englischen ein Schamhaar-Toupet.