Aktualisiert am 23.12.2024 - 11:04 Uhr

Aktualisiert am 23.12.2024 - 11:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump in Mar-a-Lago: Der designierte US-Präsident hat jetzt Panama gedroht. (Quelle: Brian Snyder)

Panama hat eine Drohung des designierten US-Präsidenten Donald Trump , den von den USA gebauten Panama-Kanal nach seinem Amtsantritt wieder unter die Kontrolle der USA zu bringen, zurückgewiesen. "Jeder Quadratmeter des Panama-Kanals und seiner angrenzenden Gebiete" gehörten Panama und würden auch weiterhin Panama gehören, erklärte Präsident José Raúl Mulino am Sonntag bei X. Die Souveränität und Unabhängigkeit Panamas seien "nicht verhandelbar", fügte er hinzu und forderte "Respekt" für sein Land.

"Der Kanal wird weder direkt noch indirekt von China , der Europäischen Gemeinschaft, den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Macht kontrolliert", sagte Mulino zudem mit Blick auf einen Vorwurf Trumps, China übe zu viel Einfluss auf die Verwaltung des Panama-Kanals aus. "Als Panamaer lehne ich jede Äußerung, die diese Realität verzerrt, entschieden ab", sagte Mulino in einer Videobotschaft in dem Onlinedienst, ohne Trump explizit zu erwähnen.

Trump: "Abzocke unseres Landes"

In einem Beitrag auf seiner Plattform "Truth Social" hatte der frühere US-Präsident Donald Trump heftige Kritik an der Verwaltung des Panamakanals geübt und gedroht, ihn zurückzufordern. Der Grund: Trump ärgert sich über die Durchfahrtsgebühren, die von der US-Marine und amerikanischen Unternehmen gezahlt werden müssen.

Die seien zu hoch, so Trump, denn ursprünglich sei der Kanal ein Zeichen der Kooperation zwischen den USA und Panama gewesen. "Der Panamakanal wurde unter riesigen Opfern und Kosten von den USA gebaut. Die aktuellen Gebühren und Praktiken sind eine absolute Abzocke unseres Landes", schrieb Trump.

Der Kanal ist seit mehr als 110 Jahren ein essenzieller Handelsweg und hat auch strategische Bedeutung für die USA. Er wurde 1977 nach einem Abkommen zwischen den damaligen Präsidenten Jimmy Carter und Omar Torrijos an Panama übergeben, blieb aber bis 1999 unter US-Kontrolle.

Jetzt stellt Trump den Vertrag infrage. Rechtlich ist das schwierig, denn in dem Abkommen heißt es, dass die USA nur das Recht zur Verteidigung des Kanals haben. Andere Ansprüche, wie die Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt, wurden an Panama abgetreten.

"Belastung" soll "sofort beendet werden"

Trump forderte, dass die "ungerechtfertigte Belastung" für die Vereinigten Staaten sofort beendet werden müsse. Er deutete an, dass die Rückgabe des Kanals an die USA notwendig werden könnte, sollte Panama sich nicht an moralische und rechtliche Prinzipien halten.