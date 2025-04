Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni nutzt ihre Nähe zu Donald Trump, um sich als Vermittlerin im transatlantischen Handelskonflikt zu inszenieren. Doch ihre Sonderrolle birgt Risiken – für die EU und für Italien selbst.

Plötzlich ist sie eine Hoffnungsträgerin der Europäischen Union. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni besucht am Donnerstag Washington und möchte mit US-Präsident Donald Trump auch über die gegen die Europäische Union verhängten US-Zölle sprechen.

Trump hatte Anfang April einen Mindestzollsatz von zehn Prozent für alle Handelspartner verkündet. Für rund 60 Länder verhängte er zunächst noch teils deutlich höhere Aufschläge. Für die EU waren Zölle von 20 Prozent vorgesehen. Eine Woche später vollzog der US-Präsident jedoch eine Kehrtwende und verkündete eine "Pause" für 90 Tage. Der Mindestsatz von zehn Prozent blieb jedoch bestehen.

Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin steht dem US-Präsidenten nahe. Nach ihrer Rückkehr aus Washington wird Meloni am Freitag US-Vizepräsident JD Vance in Rom empfangen. Sie steckt dabei in einem Dilemma: Einerseits gibt es zwischen der rechten Politikerin und Trump inhaltliche Übereinstimmungen. Andererseits will Meloni andere EU-Staaten nicht brüskieren, die wie sie selbst die höheren Zölle und Trumps Ukraine-Politik kritisieren. Meloni steht in den USA vor einem schwierigen Spagat, auch um Schaden von Italien abzuwenden.

Gemeinsame Ideologie

Melonis außenpolitisches Selbstverständnis unterscheidet sich grundlegend von dem vieler ihrer EU-Kollegen. Während Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den neuen US-Präsidenten mit Zurückhaltung oder offener Skepsis betrachten, hat Meloni schon vor dessen Machtübernahme eine Beziehung zu ihm aufgebaut – und zwar nicht aus Notwendigkeit, sondern aus Überzeugung.

Trump und die italienische Regierungschefin verbindet eine gemeinsame Weltanschauung.

Melonis postfaschistische Partei "Fratelli d'Italia" steht für nationalistischen Protektionismus, konservative Familienbilder, Grenzschutz – Themen, die auch Trump zur Macht verholfen haben.

In den vergangenen Jahren hat Meloni systematisch internationale Bande geknüpft: zu Viktor Orbán in Ungarn, zu Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro, zu US-Republikanern aus dem Trump-Lager. Diese Netzwerke zahlen sich nun aus. Sie verschaffen ihr Einfluss, wo andere nur höfliche Audienzen bekommen. Schon vor Trumps Amtsantritt besuchte Meloni den Republikaner Anfang Januar in Florida und traf dabei auch Trump-Berater Elon Musk.

Freundschaft zu Elon Musk

Meloni und Musk wird ein sehr gutes Verhältnis nachgesagt. Sogar von einer Freundschaft ist die Rede. Musk war mehrfach zu Besuch in Rom, trat als Redner beim rechtskonservativen Festival Atreju auf, das Meloni mitbegründet hat. Als Meloni in New York mit dem Global Citizen Award ausgezeichnet wurde, wählte sie Musk als Laudator. Der zeigte sich begeistert: Es sei ihm eine Ehre, "den Preis an eine Frau zu übergeben, deren Inneres noch schöner ist als ihr Äußeres", sagte Musk – und fügte hinzu: "Ich bewundere Giorgia Meloni."

Meloni dagegen bleibt auffällig still, auch wenn Musk in den USA zunehmend unter Druck steht. Diese Zurückhaltung ist kalkuliert – und politisch aufgeladen. Denn Meloni positioniert sich im Herzen des rechtskonservativen Machtblocks, der Trump, Musk und Teile Europas verbindet.