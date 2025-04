"Gruselig" Video soll Vorbereitung für Siegesparade in Moskau zeigen

17.04.2025

Standbild aus einem im Internet kursierenden Video: Es zeigt angeblich die Generalprobe für die Siegesparade in Moskau am 9. Mai. (Quelle: Screenshot X/@Inclutus)

Zuletzt fielen die Siegesparaden zum 9. Mai in Moskau eher mickrig aus. Doch was der Kreml dieses Jahr auffahren könnte, lässt Experten aufhorchen.

Jedes Jahr am 9. Mai feiert Russland den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg mit einer Militärparade in Moskau. In diesem Jahr erwarten Kenner des Spektakels eine besondere Show, da sich der Jahrestag zum 80. Mal jährt. Ein im Internet kursierendes Handyvideo zeigt jetzt angeblich Vorbereitungen für die Siegesparade – und lässt Militärexperten aufhorchen.

"Putin will eine kampfbereite Invasionsarmee zeigen"

Das angebliche Video von der Generalprobe lässt dagegen erahnen, dass Putins Parade in diesem Jahr wieder ernst genommen werden soll. Entstanden sein sollen die Aufnahmen in der Stadt Jekaterinburg fast 1.800 Kilometer östlich von Moskau.

Zu sehen sind darauf keine "Wunderwaffen" ohne praktischen Nutzwert, sondern ein realistischer Kampfverband, der so auch in der Ukraine oder einem Nato-Land kämpfen könnte: Kampfpanzer mit festen Drahtkäfigen gegen Drohnenangriffe, Mehrfachraketenwerfer, Schützenpanzer sowie Störsender, mit denen sich feindliche Kamikazedrohnen bekämpfen lassen.

Das Video können Sie hier sehen:

"Putin will bei seiner Parade eine erfahrene und kampfbereite Invasionsarmee zeigen, die von der Parade aus direkt an die Front in der Ukraine oder ins Baltikum fahren kann", sagte der Militärexperte Nico Lange mit Blick auf die Aufnahmen "Bild". "Falls Putin wirklich gefechtsbereite Kampfverbände auffahren lässt, ist das gruselig."

Die russische Regierung hat sich nicht zu den Aufnahmen geäußert. Der Kreml erwartet nach eigenen Angaben mehr als 20 Staats- und Regierungschefs bei der Militärparade am 9. Mai in Moskau. Ihre Anwesenheit haben neben Chinas Staatschef Xi Jinping und Brasiliens Präsident Lula da Silva auch Serbiens Präsident Aleksandar Vučić und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan zugesagt. Die letzteren beiden streben eigentlich in die EU – stellen sich mit ihrer Teilnahme aber gegen Brüssel.