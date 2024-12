Donald Trump in Mar-a-Lago: Der designierte US-Präsident hat jetzt Panama gedroht. (Quelle: Brian Snyder)

In einem Beitrag auf seiner Plattform "Truth Social" hat der frühere US-Präsident Donald Trump heftige Kritik an der Verwaltung des Panamakanals geübt und gedroht, ihn zurückzufordern. Der Kanal ist seit mehr als 110 Jahren ein essenzieller Handelsweg und hat auch strategische Bedeutung für USA . "Der Panamakanal wurde unter riesigen Opfern und Kosten von den USA gebaut. Die aktuellen Gebühren und Praktiken sind ein absoluter 'Abzocke' unseres Landes", schrieb Trump. Besonders beanstandete er die hohen Durchfahrtsgebühren, die von der US-Marine und amerikanischen Unternehmen gezahlt werden müssten, obwohl der Kanal ursprünglich ein Zeichen der Kooperation zwischen den USA und Panama sein sollte.

Der Panamakanal wurde 1977 nach einem Abkommen zwischen den damaligen Präsidenten Jimmy Carter und Omar Torrijos an Panama übergeben, blieb aber bis 1999 unter US-Kontrolle. Jetzt stellt Trump den Vertrag infrage. Rechtlich ist das schwierig, denn in dem Abkommen heißt es, dass die USA nur das Recht zur Verteidigung des Kanals haben. Andere Ansprüche, wie die Erhebung von Gebühren für die Durchfahrt, wurden an Panama abgetreten.