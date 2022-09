Kritik an Jens Spahn: Viele Pflegekräfte haben Corona-Prämie nicht erhalten

Geht es nach der Vorständin der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Sylvia Bühler, könne es für dieses Versagen "keine Entschuldigung geben". Pflegeheime und Pflegefirmen müssten in der Lage sein, "eine staatlich finanzierte Prämie zu beantragen und an die Beschäftigten weiterzureichen", sagte sie der "Tagesschau".

Bundesrechnungshof fürchtet weitere Fehler

In diesem Jahr will das mittlerweile von SPD-Politiker Karl Lauterbach geführte Ministerium Beschäftigten in Altenheimen und Krankenhäusern erneuert steuerfreie Einmalzahlungen namens "Pflegebonus" ausschütten. Der Bundesrechnungshof befürchtet eine Fortsetzung von Fehlern und Missbrauch in dem bisherigen Verfahren. Das Ministerium hat Anfragen von NDR, WDR und SZ dazu nicht beantwortet.