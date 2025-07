Ukraine überrascht mit Angebot an Waffenhersteller

Aktualisiert am 18.07.2025 - 04:18 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Testgerät im Einsatz in der Ukraine. Ausländische Firmen können ihre neuen Produkte jetzt im Kriegseinsatz testen. (Symbolbild) (Quelle: Brave1)

Die Ukraine sorgt wiederholt für Überraschungen in der Verteidigung gegen die russischen Angreifer. Von Drohnenschutz für Panzer über eigene Seedrohnen bis zu Robotern, die auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden , reicht die Palette der Ideen. Jetzt geht die Regierung noch einen Schritt weiter.

Mykhailo Fedorow, stellvertretender Premierminister und zuständig für die digitale Transformation, macht ausländischen Rüstungsfirmen ein außergewöhnliches Angebot. Das Programm "Test in der Ukraine" lädt Hersteller von Waffensystemen ein, ihre Produkte unter realen Bedingungen zu testen – im Verteidigungskrieg gegen die russischen Aggressoren. Das Projekt wurde, so berichtet der "Kyiv Independent" auf einem Treffen der Vereinigung der US-Armee in Wiesbaden vorgestellt.