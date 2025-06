Das Gehalt der neuen Präsidentin der UN-Vollversammlung, Annalena Baerbock , wird nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt aus dem Bundeshaushalt beglichen. Die frühere Außenministerin wird demnach in die Besoldungsgruppe B9 eingestuft, was der Leiterin oder dem Leiter einer großen deutschen Auslandsvertretung entspricht. In der Besoldungsordnung ist ein Bezug von monatlich gut 13.000 Euro vorgesehen.

Die 44-Jährige wurde am Montag zur neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung gewählt. Sie erhielt bei der Abstimmung in New York 167 Stimmen. Die Kandidatur der Grünen-Politikerin war in Deutschland auch auf Kritik gestoßen, weil für sie die eigentlich vorgesehene deutsche Top-Diplomatin Helga Schmid in letzter Minute Platz machen musste.