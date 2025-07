Schulterschluss gegen die Unsicherheit

Bei so viel Unsicherheit und Problemen kann ein deutsch-britischer Schulterschluss natürlich nicht schaden. Wir lassen uns nicht spalten – so könnte deshalb der inoffizielle Titel des Freundschaftsvertrags und des Aktionsplans lauten, den Merz und Starmer unterzeichnen. Was nach dem britischen Bruch mit Europa, dem Brexit, ja in der Tat nicht selbstverständlich ist.

In den beiden Dokumenten geht es um sehr viele Dinge, sie sollen als eine Art neuer Grund für die Zusammenarbeit dienen. Es geht um die Kooperation bei Justiz und Migration im Kampf gegen Schleuser, um Wettbewerbsfähigkeit. Aber es geht auch darum, dass Schulklassen künftig einfacher nach Großbritannien und umgekehrt reisen sollen, mit Sammellisten statt mit Reisepässen und Visa.

Schon in der Präambel des Freundschaftsvertrags aber geht es eben auch um die neue sicherheitspolitische Lage, in die Russland Europa gebracht hat. Darum, wie der "brutale Angriffskrieg" von Wladimir Putin "auf dem europäischen Kontinent die bedeutendste und unmittelbarste Bedrohung ihrer Sicherheit darstellt".

So geht es dann auch weiter im Vertrag: Deutschland und Großbritannien sichern sich Beistand im Falle eines "bewaffneten Angriffs" zu – und zwar "auch durch militärische Mittel". Das soll die bestehenden Beistandsverpflichtungen der Nato ergänzen, die vorher im Freundschaftsvertrag auch noch "bekräftigt" werden. Doppelt hält besser. All das soll natürlich ein Signal an Putin sein. Mit freundlichen Grüßen, Keir und Friedrich.

Waffen mit großer Reichweite – zur Abschreckung

Es ist deshalb kein Zufall, dass der dritte öffentliche Termin für Merz und Starmer an diesem Tag im Airbus-Werk in Stevenage ist, zwei Autostunden von Victoria und Albert in London entfernt. Hier könne man sehen, sagt Merz, wie viel Innovationskraft in der Kooperation stecke. Im Teamwork werde hier Weltrauminfrastruktur auch für die deutschen und britischen Streitkräfte entwickelt und produziert.

Der Tag in London ist tatsächlich etwas mehr als nur ein Signal an Putin. Festgehalten wird in einem Aktionsplan nämlich auch, dass Rüstungsexporte erleichtert und die Rüstungskooperation verstärkt werden sollen. Ganz neu ist das zwar alles nicht, es baut wie auch der Freundschaftsvertrag auf Vorarbeiten der Ampelregierung auf. Wichtig ist es angesichts der Weltlage aber schon.

Man kooperiere, sagt Merz beim Rüstungskonzern Airbus, um die Nordsee besser gegen hybride Bedrohungen abzusichern, und arbeite an der Nato-Ostflanke eng zusammen. Und: "Wir entwickeln gemeinsam konventionelle Abstandswaffen und unbemannte Systeme zur Luft, zur See und zu Land." Besonders diese sogenannten "long range fires" erachtet die Bundesregierung für die Abschreckung gegenüber Russland als sehr wichtig.