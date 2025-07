Datenexperte meldet Insolvenz an

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Sandra Maischberger spricht mit Kiews Bürgermeister über Trumps plötzliche Härte gegenüber Putin. Vitali Klitschko äußert gemischte Gefühle.

US-Präsident Donald Trump hat seinen Kurs gegenüber Moskau umgesteuert und den Druck auf Machthaber Wladimir Putin erhöht. Alle Russland-Verbündeten sollen mit massiven Zöllen überzogen werden, drohte er. Es sei denn, es gebe im Ukrainekrieg in den kommenden 50 Tagen einen "Deal".

Loading...

Wie diese Nachricht in Kiew ankam, wollte Sandra Maischberger am Montagabend vom Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, wissen. Der bekundete gemischte Gefühle. Einerseits freue er sich über Trumps Versprechen. Dennoch verstehe er nicht, wieso er Putin 50 Tage einräume – schließlich könnten in dieser Zeit zahlreiche weitere Ukrainer dem Krieg zum Opfer fallen und es könnten noch viel mehr Gebäude beschädigt werden, sagte Klitschko: "Deswegen: Wieso solche Verzögerung?"

Die Gäste

Vitali Klitschko , Bürgermeister von Kiew

, Bürgermeister von Kiew Sigmar Gabriel (SPD), ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender

(SPD), ehemaliger Außenminister und Parteivorsitzender Claus Ruhe Madsen (CDU), Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein

(CDU), Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein Jürgen Becker , Kabarettist

, Kabarettist Anna Mayr , "Zeit”-Journalistin

, "Zeit”-Journalistin Michael Bröcker, "Table.Briefings"-Chefredakteur

"Was glauben Sie?", wollte Maischberger von Klitschko mit Blick auf das 50-Tage-Ultimatum wissen. "Schwierig zu sagen", erklärte der Ex-Profiboxer, der aus Kiew zugeschaltet war, und mutmaßte: Trump hoffe wohl, dass Putin den Krieg noch stoppen werde.

Er persönlich glaube nicht, dass das geschehe, so Klitschko. Putin verstehe nur Stärke, für Schwäche habe er "keine Aufmerksamkeit", erklärte er. Die Ukraine müsse deswegen stark sein. Sowohl politisch als auch an der Frontlinie, so der Bürgermeister. Letzteres gehe jedoch nur mit der Unterstützung der Partner der Ukraine.

Ob er eine Lieferung der Marschflugkörper Taurus von Deutschland erwarte, wollte Maischberger wissen. Die Ukraine brauche weitere Unterstützung, entgegnete Klitschko. Vor allem moderne Waffen spielten dabei eine wichtige Rolle. "Taurus ist eine moderne Waffe", so der Bürgermeister – wenn auch "keine Wunderwaffe". Noch vor dem Krieg habe man über 5.000 Helme diskutiert, danach über Leopard-Panzer und nun eben über Taurus, erinnerte er. Diese Verzögerung koste die Ukraine einen hohen Preis.

Klitschko bedankt sich

"Jeder in Deutschland muss auch verstehen: Wir verteidigen nicht nur unser Land, wir verteidigen jeden von euch", erklärte der Bürgermeister bei "Maischberger". Ohne moderne Waffen könne sich die Ukraine nicht verteidigen, stellte er klar. Wie viel Hoffnung ihm vor diesem Hintergrund die Trump-Zusage mache, dass die USA Patriot-Flugabwehrsysteme liefern werden, wollte Maischberger wissen. Man brauche die Patriots "sehr" und auch die Luftabwehrsysteme aus Deutschland – für die er "noch einmal 1.000-mal Danke" sagte – sind "sehr sehr wichtig", so Klitschko. Gleichzeitig sei es aber auch notwendig, moderne Waffen an die Frontlinie zu schicken.

Was es mit Trumps Umsteuern auf sich hat, besprach Maischberger am Montagabend auch mit dem ehemaligen SPD-Außenminister Sigmar Gabriel. Der sah zwei mögliche Gründe für Trumps 50-Tage-Frist. Die "freundliche Erklärung" sei, dass Trump die Zeit brauche, um die Sanktionen gegen Russland-Unterstützer vorzubereiten. Es könne jedoch auch sein, dass er die Hoffnung hege, dass Putin an den Verhandlungstisch zurückkehre.

Ob er verstehen könne, dass Bundeskanzler Friedrich Merz zurückhaltend geworden sei, was eine Unterstützung der Ukraine mit Taurus-Marschflugkörpern angehe? "Ja", antwortete Gabriel. Merz wisse nun als Kanzler wahrscheinlich mehr als vorher darüber, was eine solche Lieferung mit sich bringe, mutmaßte er über die Gründe. Er halte es für gut, dass der deutsche Kanzler eine Entscheidung über die Lieferung weitreichender Waffensysteme nicht im Alleingang treffe, sondern in Abstimmung mit europäischen Partnern und den USA.

Gabriel nimmt Kanzler Merz in Schutz

Überhaupt fand der SPD-Politiker für die außenpolitischen Einsätze des CDU-Kanzlers lobende Worte. Er habe die ersten Wochen "sehr gut" hinter sich gebracht, so Gabriel. Auch sei es "absolut richtig", dass Merz sich darum bemühe, das Verhältnis Deutschlands zu Frankreich und Polen wieder in Ordnung zu bringen. Merz' Versuch, mit Trump eine Gesprächsbasis zu finden, bezeichnete Gabriel als "vernünftig".