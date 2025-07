Polnische Grenzschützer haben in der ersten Woche bei Kontrollen an der Grenze mit Deutschland lediglich 24 Personen die Einreise verweigert. Das sagte der Sprecher der polnischen Grenzschutzbehörde, Konrad Szwed, wie die Nachrichtenagentur PAP in Warschau meldete. An der deutsch-polnischen Grenze seien demnach vom 7. bis 13. Juli 67.000 Personen und mehr als 28.500 Fahrzeuge kontrolliert worden.