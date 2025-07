Kanzler in London

Keir Starmer und Friedrich Merz: Gut amüsiert. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Friedrich Merz ist in London, um einen Freundschaftsvertrag zu unterschreiben. Doch auf einer Pressekonferenz holt ihn die Erinnerung an Angela Merkel ein.

Bundeskanzler Friedrich Merz ist an diesem Donnerstag auf freundschaftlicher Mission in Großbritannien. Mit seinem Amtskollegen, Premierminister Keir Starmer, hat er einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, der die Beziehungen beider Länder vertiefen soll. (Mehr dazu lesen Sie hier.) Bei einer Pressekonferenz stellte eine britische Journalistin dabei eine Frage, die Friedrich Merz spontan zum Lachen brachte – und zu einem Gruß an seine Vorvorgängerin Angela Merkel.